Безрукова предложила худруку МХАТа взять её на гонорар Бузовой

https://static.news.ru/photo/b0753d74-d245-11eb-9f53-96000091f725_660.jpg Ирина Безрукова Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Телеведущая, актриса тетра и кино Ирина Безрукова обратилась к руководству МХАТа принять её на гонорар Бузовой. Звезда искренне не может понять, за что платят человеку без образования, о чём и высказалась в эфире на телеканале НТВ.

По словам актрисы, ей тоже хочется получать огромные деньги за выход на театральную сцену — не менее 400 тысяч рублей, как Бузова. С этим экс-жена Сергея Безрукова обратилась к худруку МХАТа Эдуарду Боякову.

Господин Бояков! Я за такой гонорар шесть репетиций и два спектакля готова поработать. У меня, правда, есть профессиональное образование и много лет опыта. Ну, я не буду повышать цену, пожалуй, полмиллиона меня устроит, — сыронизировала актриса.

Ирина Безрукова отметила, что ценность образования и знаний теряется в современном мире, а ради хайпа люди готовы идти на всё.

Участие Ольги Бузовой в спектакле на сцене МХАТа вызвало бурю негодования не только среди зрителей, но и среди видных деятелей искусств. Сам же режиссёр не видит ничего дурного в том, чтобы на сцену вышел непрофессионал и даже привёл пример со Станиславским, который однажды пригласил на роль селянки не актрису, а настоящую пожилую женщину.

Как сообщалось ранее, Российский писатель Захар Прилепин на своём YouTube-канале сравнил певицу Ольгу Бузову с исполнителем Александром Вертинским (1889–1957). Он провёл параллели феноменальной популярностью Бузовой и востребованностью Вертинского до Второй мировой войны. Последний, по его словам, был «безусловным наркоманом».