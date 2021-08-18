Безруков рассказал о роли Преснякова на сцене Губернского театра

Сергей Безруков рассказал о роли внука Аллы Пугачёвой, певца и актёра Никиты Преснякова, на сцене Губернского театра. Подробности он раскрыл в беседе с MK.ru.

Я уже видел эскиз спектакля на нашем фестивале «Фабрика Станиславского» — мне понравилось. Да, роль учителя астрономии сыграет Никита Пресняков, и его приглашение вполне оправданно — в мюзикле надо уметь петь, — заявил Безруков.

В постановке Александра Сазонова «Безымянная звезда» помимо внука Примадонны, который сыграет учителя астрономии, примут участие Вера Шпак и Анна Снаткина. По мнению звезды сериала «Бригада», Пресняков отлично подходит на главную роль: «длинная» худощавая фигура артиста в совокупности с очками создадут отличную основу для создания подходящего драматического образа.

Ранее Безруков прокомментировал своё высказывание в адрес непрофессиональной актрисы Ольги Бузовой.