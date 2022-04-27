Бероев и Алфёрова обвинили депкульт Москвы в поддержке западных ценностей

Егор Бероев / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские актёры Егор Бероев и Ксения Алфёрова выступили против приказа департамента культуры столицы под руководством Александра Кибовского об объединении Московского драматического театра «Сфера» и театра «Эрмитаж». Артисты раскритиковали действия городских чиновников, которые, по их мнению, поддерживают «либеральные, западные ценности» вместо того, чтобы сохранить идентичность театрального коллектива. По словам Алфёровой, при попытках деятелей культуры выйти на диалог «в депкульте бросают трубки, как в том анекдоте про прачечную». Об этом Бероев и Алфёрова рассказали на посвящённой проблеме слияния московских театров пресс-конференции в Союзе театральных деятелей, передаёт находящийся там журналист NEWS.ru.

Егор Бероев и Ксения Алфёрова выразили опасения в связи с возможным, по их мнению, уничтожением театра «Сфера».

Это молодой, талантливый коллектив. Театр «Сфера», в отличие от других театров, которые имеют большое финансирование и которыми руководят ставленники департамента культуры, проводит традиционные русские культурные ценности. Об этом нельзя молчать, — заявила Алфёрова.

Её муж, актёр Егор Бероев поставил под сомнение качество работы департамента культуры Москвы. Он привёл в пример недавний скандал с выставкой в московском Гостином дворе, где демонстрировалась скульптура украинского художника Олега Кулика «Большая мать», которую депутаты и сенаторы сочли пародией на монумент «Родина-мать зовёт» на Мамаевом кургане. По мнению Бероева, «Большая мать» — «очевидное издевательство над традиционными ценностями».

Почему-то департамент культуры больше поддерживает сейчас либеральную часть нашей культуры, транслирующую нам западные ценности. И мне даже несколько смешно называть департамент культуры департаментом культуры, — отметил Бероев.

Ксения Алфёрова, ссылаясь на рассказы руководства театра «Сфера» и друзей-актёров, добавила, что в «депкульте сидят некультурные люди».

Бросают трубки, когда художественный руководитель пытается дозвониться туда и спросить, договориться, выяснить, что происходит. Это забавно, это как в том анекдоте про Министерство культуры и прачечную. Вот такой у нас сейчас департамент культуры, — заключила актриса.

Ранее актёры и художественные руководители сразу нескольких столичных театров выступили против решения департамента культуры Москвы по объединению коллективов, назвав это «рейдерским захватом». Они опасаются упразднения управленческих должностей и увольнения артистов. По словам попавших под «оптимизацию» деятелей, чиновники никак не объясняют им причины и последствия реорганизации.