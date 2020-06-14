БДТ поставил «Вишнёвый сад» Чехова в Minecraft

Большой драматический театр Г. А. Товстоногова (БДТ) в Санкт-Петербурге поставил пьесу русского писателя и драматурга Антона Чехова в видеоигре Minecraft. Режиссёром выступит Эдгар Закарян.
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Зрительный зал в знаменитом синем цвете, греческий зал, парадная лестница. Путешествовать по виртуальному театру оказывается так же увлекательно, как и по знаменитому зданию на Фонтанке, — говорится в сообщении.
Актёры, задействованные в спектакле, играли и озвучивали своих персонажей во время трансляции в прямом эфире.
Как писал NEWS.ru, московский театр «Мастерская Брусникина» представил спектакль, созданный в игре The Sims 4. Постановщиком выступил Максим Курочкин.
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