БДТ поставил «Вишнёвый сад» Чехова в Minecraft

https://static.news.ru/photo/bb818068-aedf-11ea-8608-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alex Fedorov/CC BY-SA 4.0/wikimedia.org

Большой драматический театр Г. А. Товстоногова (БДТ) в Санкт-Петербурге поставил пьесу русского писателя и драматурга Антона Чехова в видеоигре Minecraft. Режиссёром выступит Эдгар Закарян.

Строительством геймеры занимались под руководством архитектора Андрея Воронова, сообщается в соцсетях БДТ. Они полностью отстроили в игре здание театра.

Зрительный зал в знаменитом синем цвете, греческий зал, парадная лестница. Путешествовать по виртуальному театру оказывается так же увлекательно, как и по знаменитому зданию на Фонтанке, — говорится в сообщении.

Актёры, задействованные в спектакле, играли и озвучивали своих персонажей во время трансляции в прямом эфире.

Как писал NEWS.ru, московский театр «Мастерская Брусникина» представил спектакль, созданный в игре The Sims 4. Постановщиком выступил Максим Курочкин.