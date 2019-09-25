https://static.news.ru/photo/d05bf118-e003-11e9-b113-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Народному артисту СССР Олегу Басилашвили 26 сентября исполняется 85 лет.

Свой праздник актёр отметит на сцене Большого драматического театра имени Г.А.Товстоногова, где задействован в трёх спектаклях: «Дядюшкин сон», «Палачи» и «Лето одного года». Юбиляр признался, что не любит праздновать дни рождения и постарается побыть в эти дни в тесном семейном кругу, пишут « Известия ».

Как писал News.ru ранее, один из известнейших испанских режиссёров, лауреат многочисленных премий Педро Альмодовар отметил 25 сентября 70-летие. Последнюю награду — «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля за вклад в мировой кинематограф — юбиляр получил в конце августа.