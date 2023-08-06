Артист Большого театра Кудряшов скончался на 101-м году жизни

Фото: t.me/bolshoi_theatre

Владимир Кудряшов

Артист Большого балета Владимир Кудряшов скончался в Москве в возрасте 100 лет, сообщила в Telegram пресс-служба Большого театра. Накануне сообщалось о его госпитализации, предположительно, из-за открытого кровотечения. Точные причины смерти не называются.

На сто первом году жизни скончался Владимир Кудряшов, замечательный характерный артист Большого балета. Чуть больше месяца назад мы поздравили его со столетним юбилеем и вспомнили самые яркие — а таких было немало — страницы его жизни, — говорится в сообщении Большого театра.

Церемония прощания с артистом состоится 8 августа, отпевание пройдет в Храме святых апостолов Петра и Павла в столичном районе Лефортово.

Кудряшов в 1941 году окончил Хореографическое училище при Большом театре (ныне Московская государственная академия хореографии), после чего был принят в балетную труппу. Выступал на сцене ГАБТ в 1940–1960-е годы, позднее работал в обществе «Динамо».

Ранее российский кинорежиссер Владимир Досталь опроверг публикации в СМИ о своей госпитализации. Деятель культуры, в прошлом руководивший «Мосфильмом», рассказал, что с ним все в порядке, сейчас он находится на даче. Досталь был удивлен сообщениями о том, что его экстренно доставили в больницу из-за проблем с сердцем.