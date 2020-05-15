Александринский театр покажет онлайн-представление по сюжету Акунина

Александринский театр в Санкт-Петербурге занимается подготовкой перформанса по детективному сюжету российского писателя Бориса Акунина. Представление станет частью онлайн-проекта «Другая сцена».
Трансляция состоится 19 мая на петербургской виртуальной площадке ТАСС,
Интерактивный перформанс получил название «Драма на шоссе». Другие подробности проекта пока не раскрываются.
Как писал NEWS.ru, Государственный академический Большой театр (ГАБТ) отправит сотрудников в отпуск с 1 июня. Решение связано с запретами на массовые мероприятия из-за пандемии коронавируса.
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