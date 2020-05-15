Александринский театр покажет онлайн-представление по сюжету Акунина

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Государственный академический Большой театр (ГАБТ) отправит сотрудников в отпуск с 1 июня. Решение связано с запретами на массовые мероприятия из-за пандемии коронавируса.

О приостановке работы сообщил генеральный директор ГАБТ Владимир Урин в беседе с ТАСС. Он отметил, что согласно решению руководства Роспотребнадзора культурно-досуговые организации будут открыты в последнюю очередь. После обсуждений, принимая...