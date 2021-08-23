Актёры театра Ермоловой выяснили, как тратил бюджет Олег Меньшиков

Актёры московского театра Ермоловой выяснили через портал «Госзакупки», как на самом деле тратил деньги учреждения худрук Олег Меньшиков. Оказалось, что Меньшиков сам у себя заказывает роли, сам их играет и сам оплачивает, насколько ему пожелается, сообщает РЕН ТВ.

Больше всего, сообщает издание, Меньшиков возмутил актёров собственной зарплатной ведомостью. К примеру, в декабре 2019 года театр Ермоловой в лице руководителя Меньшикова закупил у ИП Меньшикова О.Е. услуги исполнителя ролей. За полтора года сумма составила 25 млн рублей.

Меньшиков получил сверх зарплаты руководителя — 24 миллиона 352 тысячи 946 рублей. До этого было 9 миллионов, до этого было 3, и это в пандемию! Что будет дальше, если это не остановить? — говорит актриса Елена Бурханова-Калинина.

По словам актрисы Василисы Пьявко, после назначения Меньшикова на должность худрука было снято 85% репертуара и большая часть труппы осталась без работы. Актёрам в качестве причины увольнения был назван «постэпидемический финансовый кризис».

Так, попавшая под сокращение дочь Анатолия Папанова Елена отмечает, что гонорары приглашённых актёров «со стороны» даже близко не совпадают с заработками труппы.

Замечательные актёры, которые были в нашей труппе — Татьяна Догилева, Виктор Проскурин, оказались ему просто не нужны, он их уволил, сейчас вот увольняет всех остальных... Приходит много молодёжи. Зарплаты и оклады платятся им намного больше, чем в театре получаю я, — аргументирует Папанова.

Уволенные из театра актёры требуют не только восстановления на работе, но и проверки расходования бюджетных средств на постановки театра под руководством Меньшикова.

Ранее сообщалось, что художественный руководитель театра Ермоловой Олег Меньшиков впервые отреагировал на скандальные увольнения, из-за которых группа попавших под сокращение актёров написала Путину письмо с жалобой в его адрес.