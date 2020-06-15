Актёры «Современника» призвали проявить великодушие к Ефремову

https://static.news.ru/photo/4420e9ce-af47-11ea-84e5-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёры театра «Современник» призвали общественность не становится судьями, клеймить или оправдывать Михаила Ефремова. Он был и остаётся неотъемлемой частью театра, считает коллектив.

Такое заявление опубликовано на официальном сайте театра. Сотрудники объясняют своё длительное молчание шоком и «попыткой осмыслить», что произошло с Михаилом Ефремовым.

Случившееся — огромная трагедия, наша общая боль, которую невозможно выразить, — говорится в обращении к зрителям.

Сотрудники театра выразили искренние соболезнования семье погибшего Сергея Захарова, погибшего по вине знаменитого артиста. При этом они пожелали душевной стойкости самому виновнику аварии и его родным. Коллеги Ефремова призвали всех «оставаться великодушными», ссылаясь на то, что трагедия уже произошла и время невозможно повернуть вспять.

Но при этом артисты напомнили, как важно в данной ситуации оставаться людьми, не клеймить, не оправдывать и не становиться судьями, а также не давать разрастаться агрессии.

Милосердие — это величайший дар. Сегодня в нем нуждается каждый из нас. Берегите себя, — резюмируют актёры в своём обращении.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российская актриса Мария Шукшина возмутилась поведением родственников погибшего в ДТП Сергея Захарова. Она призвала их перестать «продавать свои страдания», ходя по ток-шоу, и попросила простить актёра.

Сам Ефремов накануне записал публичное видеообращение, в котором попросил прощения за случившееся. Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.