Актёра Фалилеева госпитализировали с сотрясением мозга

https://static.news.ru/photo/2127d236-43ab-11eb-960d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Фалилеев/facebook.com

Во время репетиции на сцене петербургского БДТ имени Товстоногова 60-летний актёр Алексей Фалилеев неудачно упал и получил травму головы. Его экстренно госпитализировали.

Как сообщает портал StarHit, бригада скорой помощи отвезла Фалилеева в НИИ имени Джанелидзе, диагностировав ушиб затылочной части головы и сотрясение мозга.

Актёр служит в БДТ имени Товстоногова с 1987 года и занят во многих спектаклях. Телезрители хорошо знают его по сериалам «Тайны следствия» и «Бандитский Петербург».

Кроме того, он играл на театральной сцене в спектаклях «Пиквикский клуб», «Ревизор», «Антигона», «Борис Годунов» и других постановках.

Как писал NEWS.ru, вице-президент Турции Фуат Октай почувствовал себя плохо во время выступления на конференции по кибербезопасности, его выступление пришлось прервать. Во время выступления чиновник неоднократно прерывался и тяжело дышал и так и не смог закончить свою речь. Врачи подошли со сцены и отвели его в сторону для оказания медицинской помощи. По данным турецких СМИ, у Октая сильно упало артериальное давление. Медики оказали помощь политику на месте и не стали его госпитализировать.