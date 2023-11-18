Актрисе стало плохо во время спектакля в Москве Mash: актрисе Дарье Белоусовой стало плохо во время спектакля в Москве

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Дарья Белоусова

Telegram-канал Mash сообщил, что актрисе Дарье Белоусовой стало плохо во время спектакля в театре «Эрмитаж» на Новом Арбате в Москве. По данным канала, артистка почувствовала головокружение и начала терять сознание, поэтому коллеги срочно вызвали скорую. Белоусова известна по ролям в таких сериалах, как «Анютины глазки», «Домашний арест» и «Торгсин».

Mash сообщает, что бригада скорой помощи быстро оказалась на месте, госпитализация Белоусовой не понадобилась. Сегодня 57-летняя артистка играла в пьесе «Зойкина квартира».

12 ноября сообщалось о том, что режиссеру Александру Митте стало плохо. Прибывшие на место врачи приняли решение госпитализировать Митту в Боткинскую больницу. Вместе с ним поехал его сын.

В этот же день Митте уже требовалась помощь медиков. По данным Telegram-канала Mash, врачи скорой диагностировали у кинодеятеля пневмонию. Сообщалось, что режиссер болел второй день, у него была высокая температура и затрудненное дыхание. Медики оказали постановщику первую помощь и рекомендовали ему поехать в больницу, однако тот от госпитализации отказался. При этом помощник режиссера Геннадий Иванов сказал, что впервые слышит о пневмонии у кинематографиста.

На следующий день стало известно, что врачи оценили состояние госпитализированного режиссера как тяжелое. В больнице также сообщили, что дыхание у пациента самостоятельное.