Актриса Синилова высказалась о Бузовой на сцене и о Ширвиндте как режиссёре

Ставить спектакли с медийными лицами можно, но не стоит воспринимать их всерьёз, заявила актриса Театра сатиры Елена Синилова, комментируя argumenti.ru появление телеведущей Ольги Бузовой на театральной сцене. По её словам, без профильного образования можно попасть в кино, но театр — нечто иное.

Я считаю, что мир сошёл с ума. Нет, эксперименты нужны, это можно ставить. Но к этому серьёзно относиться не стоит — к эксперименту с Бузовой. Всё-таки артист должен быть артистом. Не зря на это учимся. Я уважаю все «корочки». Без них ты не можешь позиционировать себя как артиста, — сказала Синилова.

При этом она отметила, что коллега Станислав Садальский считает, что Ольга Бузова не мешает постановке во МХАТе. К самому Садальскому, которого она назвала «этаким большим ребёнком, который говорит всё, что думает и чувствует», Синилова испытывает огромное уважение.

Синилова также описала своё отношение к Александру Ширвиндту, ушедшему с поста худрука Театра сатиры. Она оценила чувство юмора, понимание режиссёра и его лёгкое отношение к жизни с трезвой ироничной оценкой.

Он не относится к жизни слишком сложно и серьёзно. Легко, и эта его лёгкость передаётся нам. Нам комфортно с ним работать, весело. Когда я репетировала роль в спектакле «Никогда не поздно», я целиком и полностью ощутила, как это сложно, чтобы всё сделать так, чтобы Александру Анатольевичу понравилась сцена. Каждый раз мы играли заново, по-другому. В итоге всё получилось. И я очень благодарна за этот опыт Александру Анатольевичу, — сообщила актриса.

Ранее Ольга Бузова назвала спектакль «Чудесный грузин» «большой и шикарной постановкой». Она убеждена, что её нужно «возвращать к жизни», и выразила желание вновь исполнить роль Бэллы Шанталь, на этот раз на сцене нового театра экс-худрука МХАТа Эдуарда Боякова.