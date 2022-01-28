Актриса Меньшова объяснила, зачем россиянам сексуальное просвещение

Сексуальное просвещение необходимо в России, потому что об этой теме до сих пор знают недостаточно, сообщила актриса Наталья Меньшова, рассказывая изданию argumenti.ru о спектакле «Северное сияние». Она объяснила такое положение в обществе следствием советского и постсоветского воспитания.

«Северное сияние» — это спектакль-исследование про секс и природу желания. Я считаю, что наша страна очень сильно отстаёт в сексуальном образовании. История такова, что сначала, значит, Советский Союз, где секса не было вообще, об этом говорить было стыдно и страшно. Потом, естественно, постсоветское воспитание, где также была табуирована эта тема. Нашему обществу нужны такие проекты про секс, где люди не будут стесняться узнавать что-то новое. Секс — это часть нашей жизни, такая же, как еда, вода, работа, учёба, быт и так далее, — сказала Меньшова.

Она добавила, что во время работы над проектом самой было важно раскрепоститься, научиться говорить о сексе и снимать запреты на эту тему. Меньшова призналась, что раньше, как и многие, сильно стеснялась и зажималась в связи с сексуальной тематикой.

Актриса известна по сериалам «Анна-детективъ» и «Фитнес».

Ранее сексолог Эмили Морс посоветовала обязательно спрашивать у партнёра, нравится ли ему происходящее в постели. По словам эксперта, люди не всегда интуитивно угадывают желания друг друга. А когда человек объясняет, чего он хочет, это может принести больше удовольствия и усилить связь между людьми.