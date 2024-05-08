Актриса Корниенко встретила трудовой юбилей на сцене Театра сатиры Театр сатиры покажет спектакль «Дядя Жорж» с Корниенко в главной роли

Фото: Пресс-служба Театра сатиры

Сцена из спектакля «Дядя Жорж»

Актриса Нина Корниенко отметила 55-летний юбилей службы в Московском академическом театре сатиры. За годы работы в театре она успела сыграть во многих постановках, включая спектакли «Проснись и пой!», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Горе от ума» и «Хозяйка гостиницы». Вновь увидеть 81-летнюю народную артистку России на сцене можно будет 11 и 25 мая: Корниенко исполнит роль трогательной и заботливой Марьи Войницкой в спектакле «Дядя Жорж».

Спектакль был поставлен режиссером Сергеем Газаровым по пьесам «Дядя Ваня» и «Леший» Антона Чехова. Зрители смогут погрузиться в атмосферу чеховской деревни с ярким тяжелым солнцем, пением птиц и жужжанием мух. За два акта героям пьесы придется пройти большой путь трансформации.

Спектакль одновременно объединяет в себе веселье и печаль. Музыкальным сопровождением выступает живой оркестр театра. Пьеса призвана показать, что эпохи меняются, но мир остается прежним.

Театр сатиры ранее показал свое прочтение пьесы «Пигмалион» Бернарда Шоу, которой в 2023 году исполнилось 110 лет. Премьера состоялась 21 января. Участие в спектакле приняли Алена Яковлева, Ангелина Стречина и Сергей Чонишвили. Режиссер и сценограф Виктор Крамер отметил, что в пьесе «отражены все жанры любви».