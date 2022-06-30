Актер Пашутин предложил альтернативу закрытию «Гоголь-центра» Актер Пашутин предложил сменить худрука «Гоголь-центра»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Пашутин

Вместо того чтобы закрывать «Гоголь-центр», туда нужно назначить «внятного, талантливого» художественного руководителя, предложил актер Александр Пашутин. Он подчеркнул, что раньше в этом театре играли очень хорошие актеры, пишет «Слово и Дело».

Раньше в этом театре была очень хорошая труппа, очень хорошие актеры. Зачем закрывать? Проще поставить туда нормального, внятного, талантливого художественного руководителя. Закрыть театр проще всего, — высказался Пашутин.

Он заявил, что в России сейчас есть немало талантливых актеров и режиссеров. По его мнению, «Гоголь-центр» нельзя закрывать «ни в коем случае». Аргументируя свою позицию, артист напомнил, как в эфире Первого канала выбежала «сумасшедшая дурочка с плакатом». Однако это, по словам Пашутина, еще не повод закрывать телеканал.

Ранее стало известно, что департамент культуры Москвы расторг трудовые отношения с худруками трёх столичных театров — Аграновичем из «Гоголь-центра», Рыжаковым из «Современника» и Райхельгаузом из «Школы современной пьесы». Теперь три столичных театра возглавят хорошо известные театральной общественности и полюбившиеся публике режиссёры и деятели искусств.