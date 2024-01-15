«Актер от Бога»: Мединский высказался о Соломине Мединский назвал актера Соломина благородным интеллигентом и хранителем традиций

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мединский во время прощания с народным артистом СССР Юрием Соломиным в Малом театре

Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин был «актером от Бога», благородным интеллигентом и хранителем традиций, заявил NEWS.ru помощник президента России, бывший министр культуры РФ Владимир Мединский. По его словам, он относится к редкому типу людей, талантливых во всем. Мединский выразил благодарность покойному актеру за все, что он сделал для России.

Актер от Бога, режиссер, министр, хранитель традиций. Скала, о которую разбивались новомодные театральные течения, многие из которых уже и забылись. А Соломин будет, и все это благодаря его совершенно поразительному характеру. И таких людей очень мало осталось, — заявил помощник главы государства.

Театровед Борис Любимов ранее заявил, что Юрий Соломин имел тягу и способности к организационной деятельности, что помогало ему эффективно руководить Государственным академическим Малым театром на протяжении 35 лет. По словам Любимова, артист также отличался доброжелательностью, остроумием, хорошим чувством юмора и эмоциональной легкостью.

Юрий Соломин скончался в минувший четверг, 11 января. Как утверждает его внучка, артист тихо умер во сне. Отмечается, что 6 ноября он был госпитализирован после падения в обморок во дворе жилого дома. Позднее врачи диагностировали у него инсульт в легкой форме.