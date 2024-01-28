Актер Кассин раскрыл подробности пожара в Театре сатиры Актер Кассин: в Театре сатиры в результате пожара никто не пострадал

Фото: Екатерина Христова/ТАСС

Актер Олег Кассин в разговоре с NEWS.ru сообщил, что никто из сотрудников Театра сатиры не пострадал в результате пожара. По его словам, люди почувствовали запах гари и быстро эвакуировались. В театре в момент возгорания проходила утренняя репетиция перед спектаклем, который теперь, как полагает актер, будет отменен.

Никто не пострадал. Пожар же произошел в куполе, паники никакой не было. Просто почувствовали запах гари, поэтому начали покидать театр. У нас была утренняя репетиция перед спектаклем, теперь, полагаю, его отменят. Пока пожар еще тушат, — рассказал Кассин.

Ранее президент организации культуры и искусства Театра сатиры Александр Ширвиндт не смог прокомментировать в разговоре с NEWS.ru, что сейчас происходит в учреждении. По его словам, ему не удалось выяснить никаких подробностей, так как в данный момент он находится не в Москве.

Факт пожара подтвердили в столичном управлении МЧС. Очевидцы публиковали фото с места происшествия. По предварительным данным, горят деревянные конструкции купола — возгорание началось во время реконструкционных работ. Сообщений о пострадавших в результате происшествия не поступало. Для ликвидации возгорания задействованы 14 единиц техники и 62 человека личного состава.