Адвокат раскрыл нюанс появления Ахеджаковой с флагом Украины Адвокат Багатурия назвал законным выход Ахеджаковой с флагом Украины в Германии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лия Ахеджакова

Народная артистка РФ Лия Ахеджакова вышла с украинским флагом на сцену театра в Германии, поэтому не может быть привлечена к ответственности по российским законам, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, это равносильно тому, как если бы экс-президента США Дональда Трампа преследовало не ФБР, а СК РФ.

Начнем с того, что, согласно УПК РФ, местом совершения преступления является то географическое место, где совершено преступление. Это логично. Если на территории Германии Лия Ахеджакова вышла [с украинским флагом], если это там законно, по российским законам привлечь ее невозможно, — пояснил адвокат.

По словам Багатурия, преследовать россиянина за рубежом можно лишь за преступление, совершенное в этом государстве против другого гражданина РФ, если в этой стране на него не было наложено никакой ответственности.

С другой стороны, так как преступление — дискредитация ВС РФ — носит формальный характер, достаточно выйти и начать рассказывать небылицы про ВС РФ. Но, опять же, если такое дело было бы возбуждено, то власти Германии никогда бы не выдали Лию Ахеджакову [если бы она жила в ФРГ], потому что на территории их государства это преступлением не является. Я сторонник того, что Ахеджакова не будет обвиняемой по уголовному дело о дискредитации армии, — заключил защитник.

Ранее ТАСС сообщил, что Ахеджакову проверят на дискредитацию ВС РФ. По данным агентства, обращение в московский главк МВД с просьбой о проведении проверки написал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Общественник указал в заявлении, что в Сети появилось видео со спектакля «Мой внук Вениамин», прошедшего 27 июня в Бремене, на котором актриса вышла на сцену с флагом Украины, чем, по его мнению, дискредитировала армию России.