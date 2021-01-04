В Театре им. Вахтангова рассказали о самочувствии Ланового

https://static.news.ru/photo/16572104-4e8c-11eb-8141-fa163e074e61_660.jpg Василий Лановой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Театре имени Вахтангова сообщили, что народный артист СССР Василий Лановой, у которого выявили коронавирус, пребывает в прежнем состоянии: наблюдаются температура и кашель.

Ранее директор учреждения Кирилл Крюк заявлял, что актёр заболел коронавирусом, у него выявлено 5-процентное поражение лёгких. Он и его супруга госпитализированы в больницу, передаёт РИА Новости.

Состояние здоровья Василия Семёновича остается прежним. Кашель и температура ещё не прошли. Он остаётся в больнице до полного восстановления, — сказал директор.

Народный артист СССР, Герой Труда РФ Василий Лановой родился 16 января 1934 года. Работает в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова. Является председателем попечительского совета патриотической акции «Бессмертный полк», заведующим кафедрой сценической речи и профессором Театрального училища имени Бориса Щукина.

Ранее NEWS.ru писал о том, что состояние госпитализированной с коронавирусом народной артистки СССР Алисы Фрейндлих, которая находится в больнице в отделении интенсивной терапии на кислородной поддержке, остаётся тяжёлым. Об этом журналистам 4 января сообщил сотрудник Северо-Западного окружного научно-клинического центра имени Соколова ФМБА России.