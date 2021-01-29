Зверев раскритиковал организаторов Australian Open за дискриминацию

https://static.news.ru/photo/17d5e306-62de-11eb-89ee-fa163e074e61_660.jpg Александр Зверев Фото: Han Yan/XinHua/Global Look Press

Теннисист Александр Зверев, представляющий Германию, посчитал, что организаторы Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) сделали ошибку, предоставив ведущим спортсменам более благоприятные условия для карантина в Аделаиде, чем остальным в Мельбурне.

Устроители турнира ранее отправили на изоляцию более 70 теннисистов после того, как среди пассажиров, прибывших в Мельбурн, обнаружили случаи COVID-19. Часть игроков, включая серба Новака Джоковича и испанца Рафаэля Надаля, ушли на карантин в Аделаиду, поселившись в элитных отелях. Многие из спортсменов, оставшихся в Мельбурне, заявляли о излишне жёстких условиях. В частности, испанец Роберто Баутиста-Агут сравнил условия изоляции с тюрьмой.

Думаю, что, возможно, единственная настоящая ошибка, которая произошла, — это тема с Аделаидой для топ-игроков. Поскольку у них действительно было больше времени для тренировок, у них действительно было больше свободы, — цитирует Зверева Reuters.

Седьмая ракетка мира добавил, что теннисистам всё же не следует жаловаться на обстоятельства, так как в Австралии до начала турнира практически не было новых случаев коронавируса.

В любом случае, и так сложно победить Новака [Джоковича], Доминика [Тима] и Рафу [Надаля], так что ничего не изменится, — заключил теннисист.

Ранее бывшая российская теннисистка Анна Чакветадзе также критически высказалась о решении организаторов Australian Open. Как передавал NEWS.ru, россиянка заявила, что Серена Уильямс не заслужила «элитного» карантина в Аделаиде. По мнению Чакветадзе, туда следовало отправить победительницу прошлого чемпионата Софию Кенин.