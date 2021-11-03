Женская сборная России по теннису вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг

Читайте нас в Google Новости

Женская национальная команда России по теннису взяла верх над сборной США в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг. По итогам трёх встреч отечественные спортсменки выиграли со счётом 2:1.

В одиночных матчах сборная России сумела одержать лишь одну победу. Людмила Самсонова в трёх партиях взяла верх над Слоан Стивенс (1:6, 6:4, 6:3), а Анастасия Павлюченкова проиграла Даниэль Коллинз (7:6 (11:9), 6:7 (2:7), 2:6).

В парном матче Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова справились с Шелби Роджерс и Коко Вандевей. Матч продлился 1 час 14 минут и завершился в двух партиях — 6:3, 6:3.

Таким образом, сборная России преодолела барьер полуфинала и вышла в решающую стадию Кубка Билли Джин Кинг.

Ранее сообщалось, что россияне Андрей Рублёв и Карен Хачанов не смогли преодолеть барьер второго круга на турнире серии «Мастерс» в Париже. Шестая ракетка планеты уступила американцу Тейлору Фритцу, а его соотечественник — болгарину Григору Димитрову.