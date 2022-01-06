Здесь всё просто: Медведев высказался о скандальной ситуации с Джоковичем

Российский теннисист, вторая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал Fox Sports ситуацию, в которой оказался его коллега Новак Джокович. Сербу отказали во въезде в Австралию, так как местные власти не приняли его медотвод от вакцинации.

Моё мнение очень простое. Если у него есть справедливое исключение из правил о вакцинации, то он должен быть здесь. Если нет, то не должен. Звучит просто, но в реальной жизни кажется очень трудным, — сказал Медведев.

Он добавил, что не знает всех подробностей ситуации с Джоковичем, но по его информации, всё ещё может разрешиться в пользу серба.

Ранее сообщалось, что Джокович будет депортирован из Австралии, поскольку он не представил властям необходимые доказательства медицинского освобождения от вакцинации против коронавируса, об этом заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон. Но позже стало известно, что Джокович поселился в отеле Мельбурна и будет ждать решения суда по его делу, которое запланировано на понедельник, 10 января. Australian Open стартует 17 числа.