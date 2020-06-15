Заболевший коронавирусом игрок «Партизана» мог контактировать с Джоковичем

При этом портам Sportando сообщает, что Янкович несколько дней назад участвовал в выставочном матче, на котором присутствовали первая ракетка мира Новак Джокович и центровой клуба НБА «Денвер Наггетс» Никола Йокич.
Накануне NEWS.ru сообщал, что сербский теннисист Новак Джокович сенсационно проиграл во втором туре выставочного турнира Adria Tour в Белграде, который сам и организовал. Джокович уступил своему соотечественнику Филипу Краиновичу со счётом 4:2, 2:4, 1:4.
Ранее Джокович выступил с инициативой, предложив своим коллегам создать фонд помощи теннисистам, которые не входят в топ-250 рейтинга. Предполагается, что игроки будут перечислять средства обратно пропорционально своему рейтингу. Также в фонд инвестируют Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и организаторы турниров Большого шлема.