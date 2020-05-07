За 2019 год Шарапова сдала 12 допинг-проб

https://static.news.ru/photo/40bd0ab6-9051-11ea-9119-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Российская теннисистка Мария Шарапова, объявившая в конце февраля о завершении спортивной карьеры, в 2019 году была проверена на допинг 12 раз, из которых сдала только две пробы во время турниров.

Остальные допинг-пробы пятикратная победительница турниров «Большого шлема» проходила вне соревнований, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Международной федерации тенниса (ITF).

Самой тестируемой российской теннисисткой прошлого года стала Екатерина Александрова, которую проверяли 27 раз (8 во время турниров, 19 вне). После 25-летней спортсменки в списке оказалась Анна Блинкова, которая сдала 26 проб (11+15), тройку самых популярных теннисисток у офицеров замкнула Дарья Касаткина, которую проверили 25 раз (8+17).

Однако нашлась спортсменка, которая опередила россиянок. Ею стала словачка Виктория Кузмова, которая в 2019 году сдала 34 допинг-пробы.

Среди мужчин самым тестируемым теннисистом стал представитель Южной Кореи Чон Хён. На его счету 34 сданных допинг-пробы.

Среди россиян лидером стал действующий чемпион Кубка Кремля Андрей Рублёв (25 раз: 9+16). На втором месте расположился Даниил Медведев (18: 7+11). Тройку замкнул Карен Хачанов с показателем в 15 сданных допинг-проб ( 4+11).

Ранее Шарапова заявила, что из всех суперспособностей предпочла бы возможность становиться невидимой.