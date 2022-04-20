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Теннис

Юрист назвал незаконным отстранение российских теннисистов от Уимблдона

Юрист Алексеев назвал незаконным отстранение российских теннисистов от Уимблдона
15:56, 20 апреля 2022
Юрист назвал незаконным отстранение российских теннисистов от Уимблдона Фото: Juergen Hasenkopf/imageBROKER.com/Global Look Press
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Решение организаторов теннисного турнира Уимблдон отстранить от участия российских и белорусских спортсменов является незаконным с точки зрения международного спортивного права, заявил глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев. По его мнению, руководство турнира таким образом пытается притеснить РФ, пишет «360».

Они (решения организаторов. — NEWS.ru) с правовой точки зрения, с точки зрения международного спортивного права незаконны, необоснованны и продиктованы общей системой притеснения России, — подчеркнул Алексеев.

Юрист напомнил, что позиция организаторов связана со спецоперацией на Украине, однако, по мнению Алексеева, спорт должен быть вне политики. По его мнению, Россия является первой страной в мире, которая столкнулась с подобными санкциями из-за политической обстановки в мире.

Ранее руководство Уимблдона приняло решение не допускать представителей России и Белоруссии к участию в соревновании. Причиной такого решения является спецоперация на Украине.

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