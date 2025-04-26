«Я очень горжусь»: Касаткина объяснила смену гражданства Касаткина объяснила смену гражданства на австралийское желанием свободы

Фото: Walter G. Arce Sr./Keystone Press Agency/Global Look Press

Дарья Касаткина

Теннисистка Дарья Касаткина объяснила свое решение сменить российское спортивное гражданство на австралийское, передает The Guardian. По словам спортсменки, она стремилась жить свободной и открытой жизнью, чего не могла достичь в России.

Одна из главных причин, по которой мне пришлось сделать этот шаг и сменить гражданство, — я хотела жить свободной, открытой жизнью. К сожалению, я не могла сделать этого в России. Мне нужно было найти другое место. И я это сделала, — подчеркнула Касаткина.

Теннисистка отметила, что теперь чувствует гордость за возможность представлять Австралию на крупнейших международных турнирах. По ее мнению, ощущение принадлежности к новой стране — особенно важно. Касаткина также добавила, что называть себя австралийкой для нее — приятное и гордое чувство.

Ранее экс-российская теннисистка объясняла свое решение желанием «быть собой». На турнире WTA в Чарльстоне спортсменка отметила, что из-за ситуации в России у нее «не было большого выбора». Она также назвала Австралию страной, в которой чувствует себя комфортно. При этом Касаткина уточнила, что переход дался ей эмоционально тяжело.