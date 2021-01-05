WADA временно отстранило украинскую теннисистку Ястремскую от соревнований

https://static.news.ru/photo/6f8b48f4-5107-11eb-a718-fa163e074e61_660.jpg Фото: dayana_yastremskay/instagram.com

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно отстранило от участия в соревнованиях украинскую теннисистку Даяну Ястремскую. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Международной федерации тенниса (ITF).

Сообщается, что в пробе мочи 20-летней спортсменки была обнаружена запрещённая к употреблению субстанция. Срок временного отстранения отсчитывается с 7 января. Ястремская уже заявила о намерении оспорить решение антидопингового агентства.

Я твёрдо знаю, что никогда не принимала никаких препаратов, улучшающих работоспособность, или запрещённых веществ. В моче была обнаружена очень низкая концентрация метаболита местеролона. Учитывая низкую концентрацию и отрицательный результат теста двумя неделями ранее, я получила совет, что вещество могло попасть с какой-либо формой загрязнения, — написала она на своей странице в Twitter.

Теннисистка также добавила, что вещество используется для лечения мужчин, а женщинам его употреблять не рекомендуется из-за риска побочных эффектов.

Даяна Ястремская занимает 29-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Она трижды становилась победительницей турниров под эгидой организации.

Как сообщал NEWS.ru, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что западные страны занимаются «выпячиванием» роли России в контексте применения спортсменами допинга. Он подчеркнул, что «довольно тяжёлый имидж за рубежом» у РФ из-за того, что «конкретные, неприемлемые для нас самих эпизоды» с допингом раздувают, чтобы оставить в тени «порой не менее очевидные нарушения, которые допускают и в Германии, и в США».