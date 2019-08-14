https://static.news.ru/photo/ca3550b6-bf26-11e9-9707-fa163e074e61_660.jpg Карен Хачанов Фото: Christopher Levy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл представителя Австралии Ника Кирьоса со счётом 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:2 и вышел в третий круг турнира серии «Мастерс», который проходит в Цинциннати (США).

Встреча продолжалась 2 часа 13 минут. В концовке второго сета австралиец стал предъявлять претензии арбитру матча Мёрфи за то, что тот, по мнению Кирьоса, рано включал таймер, отсчитывающий время на подачу. За это 24-летний спортсмен получил предупреждение.

После этого в перерыве между вторым и третьим сетом теннисист ушёл в подтрибунное помещение, разбил две ракетки и вернулся на корт. Об этом сообщил линейный судья, который сопровождал австралийца.

BANG, BANG!!



Nick Kyrgios absolutely DESTROYED two racquets and the commentators lost it



Watch the Cincinnati Masters live on ESPN. pic.twitter.com/q2d2dTeND3 — ESPN Australia & NZ (@ESPNAusNZ) August 15, 2019

Мёрфи оштрафовал Кирьоса на одно очко.

По окончании встречи представитель Австралии выругался и плюнул в сторону арбитра.

За выход в четвертьфинал россиянин Хачанов поборется с французом Люкой Пуем.

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