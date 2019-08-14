https://static.news.ru/photo/ca3550b6-bf26-11e9-9707-fa163e074e61_660.jpgКарен ХачановФото: Christopher Levy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Российский теннисист Карен Хачанов обыграл представителя Австралии Ника Кирьоса со счётом 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:2 и вышел в третий круг турнира серии «Мастерс», который проходит в Цинциннати (США).
Встреча продолжалась 2 часа 13 минут. В концовке второго сета австралиец стал предъявлять претензии арбитру матча Мёрфи за то, что тот, по мнению Кирьоса, рано включал таймер, отсчитывающий время на подачу. За это 24-летний спортсмен получил предупреждение.
После этого в перерыве между вторым и третьим сетом теннисист ушёл в подтрибунное помещение, разбил две ракетки и вернулся на корт. Об этом сообщил линейный судья, который сопровождал австралийца.
BANG, BANG!!
Nick Kyrgios absolutely DESTROYED two racquets and the commentators lost it