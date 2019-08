Встреча продолжалась 2 часа 13 минут. В концовке второго сета австралиец стал предъявлять претензии арбитру матча Мёрфи за то, что тот, по мнению Кирьоса, рано включал таймер, отсчитывающий время на подачу. За это 24-летний спортсмен получил предупреждение.

После этого в перерыве между вторым и третьим сетом теннисист ушёл в подтрибунное помещение, разбил две ракетки и вернулся на корт. Об этом сообщил линейный судья, который сопровождал австралийца.