Карен Хачанов Карен Хачанов Фото: Christopher Levy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл представителя Австралии Ника Кирьоса со счётом 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:2 и вышел в третий круг турнира серии «Мастерс», который проходит в Цинциннати (США).

Встреча продолжалась 2 часа 13 минут. В концовке второго сета австралиец стал предъявлять претензии арбитру матча Мёрфи за то, что тот, по мнению Кирьоса, рано включал таймер, отсчитывающий время на подачу. За это 24-летний спортсмен получил предупреждение.

После этого в перерыве между вторым и третьим сетом теннисист ушёл в подтрибунное помещение, разбил две ракетки и вернулся на корт. Об этом сообщил линейный судья, который сопровождал австралийца.

Мёрфи оштрафовал Кирьоса на одно очко.

По окончании встречи представитель Австралии выругался и плюнул в сторону арбитра.

За выход в четвертьфинал россиянин Хачанов поборется с французом Люкой Пуем.

Шарапова закончила выступления в Цинциннати, писал News.ru.

News.ru в соцсетях