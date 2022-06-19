Во время матча Медведева девушка попыталась приковать себя к сетке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Девушка попыталась приковать себе к сетке во время финального теннисного матча на турнире в Галле (Германия). Встречались россиянин Даниил Медведев (1-й номер рейтинга ATP) и поляк Хуберт Хуркач (12). На момент акции счёт был 5:0 в первом сете в пользу Хуркача.

Как только девушка выбежала на корт и подбежала к сетке, её удалось задержать охране. Ранее аналогичную акцию попытались провести во время одного из матчей «Ролан Гаррос» в Париже, цель акции — привлечь внимание к проблеме изменения климата.

Финал в Галле завершился поражением Медведева. 26-летний россиянин уступил Хуркачу со счётом 1:6, 4:6.

13 июня Медведев вернулся на первое место в рейтинге ATP. На второй строчке находится немец Александр Зверев, третью позицию занимает серб Новак Джокович.