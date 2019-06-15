Фото: Александр Авилов /АГН «Москва»

Испанский теннисист Марио Вилелье-Мартинес сверхэмоционально отреагировал на проигранный гейм в матче против боснийца Томислава Бркича на турнире в Казахстане.

В третьем сете 23-летний испанец после проигранного розыгрыша шесть раз подряд ударил ракеткой о корт, после чего выбросил её за пределы арены, а в дальнейшем проиграл и весь матч. Встреча...