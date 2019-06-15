Российская теннисистка Наталья Вихлянцева обыграла представительницу Испании Паулу Бадосу со счётом 6:1, 6:1 в турнире Libema Open в Хертогенбосе (Нидерланды).
Соперницей россиянки по четвертьфиналу станет победительница пары Кики Бертенс — Аранчи Рус.
Помимо Вихлянцевой, в четвертьфинал вышли ещё две представительницы России — Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова. Кудерметовой предстоит встреча с бельгийкой Грит Миннен, Александровой — с Элисон Риске.
Австралийская теннисистка Эшли Барти обыграла чешку Маркету Вондроушову в финале Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»), ранее писал News.ru.