Видео удара Джоковича в голову судьи появилось в Сети

https://static.news.ru/photo/4734ee92-f0d0-11ea-9335-fa163e074e61_660.jpg Новак Джокович Фото: Javier Rojas/Global Look Press

Сербский теннисист Новак Джокович попал в голову линейному судье по ходу матча US Open — Открытого чемпионата США. Скандальное видео опубликовано в Сети.

Инцидент произошёл в матче четвёртого круга с испанцем Пабло Карреньо-Бустой после проигранного Джоковичем гейма при счёте 5:6. На кадрах видно, как спортсмен выбил мяч в сторону линейного судьи. Он угодил женщине в область головы. Она села на корт и закрыла лицо руками. После этого Джокович начал извиняться, однако арбитры решили дисквалифицировать его за неспортивное поведение. Организаторы лишили его заработанных рейтинговых очков и призовых денег.

Ранее, как отмечает РЕН ТВ, подобный инцидент произошёл при участии Марата Сафина, однако теннисист извинился и его не дисквалифицировали.

В 1983 году на US Open шведский теннисист Стефан Эдберг, выполняя подачу, угодил в линейного судью, после чего тот впал в кому и через несколько дней умер. Спортсмена признали невиновным, поскольку трагедия произошла по случайности.

Комментируя свою дисквалификацию, Джокович заявил, что ему нужно время, чтобы «вынести урок» из случившегося.

Я приношу извинения за своё поведение всем, кто связан с US Open, — подчеркнул он.

Джокович является первой ракеткой мира. За карьеру он выиграл 17 турниров Большого шлема в одиночном разряде.

Как ранее писал NEWS.ru, в первом круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в итальянском Палермо россиянка Екатерина Александрова в трёх партиях обыграла француженку Кристину Младенович, а её соотечественница Дарья Касаткина также в трёх сетах уступила хозяйке кортов Ясмине Паолини.