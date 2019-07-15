В первой десятке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) впервые с 2010 года оказалось сразу два российских спортсмена.
На десятую строчку рейтинга поднялся Даниил Медведев, дошедший до третьего раунда на Уимблдоне. Для него это первое попадание в топ-10 рейтинга в карьере.
В десятке остался Карен Хачанов, который с девятой строчки поднялся на восьмую. На Уимблдоне Хачанов также добрался до третьего круга.
В последний раз двое россиян были в топ-10 в октябре 2010 года, когда там были Николай Давыденко и Михаил Южный.
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