https://static.news.ru/photo/517f5f26-a6e5-11e9-af1b-fa163e074e61_1024.jpg Даниил Медведев Фото: Сергей Булкин/News.ru

В первой десятке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) впервые с 2010 года оказалось сразу два российских спортсмена.

На десятую строчку рейтинга поднялся Даниил Медведев, дошедший до третьего раунда на Уимблдоне. Для него это первое попадание в топ-10 рейтинга в карьере.

В десятке остался Карен Хачанов, который с девятой строчки поднялся на восьмую. На Уимблдоне Хачанов также добрался до третьего круга.

В последний раз двое россиян были в топ-10 в октябре 2010 года, когда там были Николай Давыденко и Михаил Южный.

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