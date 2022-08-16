В США женщину с флагом Украины выгнали с матча российских теннисисток Болельщицу с флагом Украины выгнали с матча российских теннисисток в Цинциннати

Фото: Andreas SandstreM/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На теннисном турнире категории WTA100 в американском Цинциннати болельщицу с флагом Украины попросили удалиться с трибуны во время матча квалификации между российскими теннисистками Анастасией Потаповой и Анной Калинской. Об этом в своем Twitter сообщил журналист Бен Ротенберг, передает Sports.ru.

По имеющимся данным, женщина с флагом Украины сидела на трибуне. В ходе матча одна из теннисисток обратила на нее внимание судьи. В результате арбитр матча попросил болельщицу убрать флаг, но та отказалась это сделать.

Как сообщил Ротенберг, через некоторое время женщина спустилась с трибуны и стала прогуливаться по территории теннисного комплекса. После этого один из сотрудников службы безопасности попросил убрать флаг в свою машину. Женщина исполнила рекомендацию, после чего смогла вернуться на трибуны.

Ротенберг обратился за комментариями к организаторам турнира, и они только сослались на размеры флага. WTA на запрос не ответила.

Встреча между россиянками завершилась со счетом 7:5, 6:1 в пользу Калинской. При этом Потапова также попала в основную сетку турнира в качестве «лаки-лузера».