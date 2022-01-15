В расписании Australian Open появился матч с участием Джоковича

В расписании первого круга турнира Большого шлема — Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) появился матч с участием Новака Джоковича. В первом круге серб должен сыграть с соотечественником Миомиром Кецмановичем, сообщается на сайте соревнований.
Согласно расписанию, матч
Открытый чемпионат Австралии пройдёт на кортах «Мельбурн-парка» 17–30 января.
Ранее стало известно, что вновь была аннулирована австралийская виза Джоковича из-за того, что он нарушил антиковидные правила. Джокович был снова отправлен в иммиграционный изолятор в Мельбурне. Сообщалось, что согласно решению Министерства по делам иммиграции Австралии, спортсмену придётся покинуть страну в ближайшее время. Ему будет запрещено въезжать на территорию Австралии на протяжении трёх лет. Джокович подал апелляцию.
Сербский теннисист не вакцинировался от COVID-19, а власти Австралии установили правила, согласно которым в страну могут въехать только привитые люди либо те, у которых есть законный медотвод от вакцинации. Лидер мирового тенниса не смог предоставить австралийской погранслужбе «объективные и честные доказательства» наличия законного медотвода.
Первый раз австралийские власти аннулировали визу Джоковича 5 января из-за ошибки при запросе на въезд. В результате Джокович был задержан в аэропорту Мельбурна, куда он прилетел для участия в Открытом чемпионате Австралии. Позднее австралийский суд постановил, что визу спортсмена аннулировали незаконно. Судья Энтони Келли