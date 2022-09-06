В Госдуме заподозрили Касаткину в работе на «западную пропаганду» Депутат Журова раскритиковала теннисистку Касаткину и уличила в работе на «западную пропаганду»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дарья Касаткина

Чемпионка Олимпиады — 2006 в Турине по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова раскритиковала теннисистку Дарью Касаткину, которая в интервью Ксении Собчак заявила о том, что сменила бы гражданство, если бы от этого зависела ее карьера. Касаткина в том же интервью призналась, что она согласна с баном национальных команд России от всех международных турниров.

У меня есть подозрение, что какие-то организаторы, спонсоры могли ей посоветовать так сказать, с посылом, мол, скажешь — и ты можешь участвовать во всех соревнованиях. Не скажешь — значит, поддерживаешь спецоперацию. И, следовательно, извини, без турниров. Но я уверена, что она получит очень жесткую обратку за свои слова от журналистов и от коллег, — сказала Журова Metaratings.ru.

Депутат добавила, что такие высказывания делают спортсменку элементом западной пропаганды.

Ранее Касаткина посоветовала менять паспорт детям, у которых есть такая возможность. 25-летняя уроженка Тольятти также в июле призналась в отношениях с фигуристкой Натальей Забияко.