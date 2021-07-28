В Госдуме прокомментировали поведение разозлившего Медведева журналиста
Михаил Потапов
Михаил Потапов
12:17, 28 июля 2021
Даниил МедведевФото: Dai Tianfang/XinHua/Global Look Press
Читайте нас в Google Новости
Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал ситуацию с чилийским журналистом и российским теннисистом Даниилом Медведевым. Слова политика приводит Sport24.
Подобное хамское поведение журналиста говорит о его невоспитанности, необразованности и неуважительном отношении к великому событию мирового уровня — Олимпийским играм, — подчеркнул Лебедев.
Депутат также отметил корректную реакцию Медведева на провокацию и сказал, что именно спокойно и нужно реагировать на такие ситуации.
Ранее в среду чилийский журналист спросил у Медведева, есть ли на российских спортсменах клеймо мошенников на этой Олимпиаде. На что теннисист не стал отвечать и призвал удалить этого журналиста с Олимпийских игр.
Медведев вышел в четвертьфинал олимпийского турнира в Токио, победив итальянца Фабио Фоньини.