В Госдуме прокомментировали поведение разозлившего Медведева журналиста

Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал ситуацию с чилийским журналистом и российским теннисистом Даниилом Медведевым. Слова политика приводит Sport24.

Подобное хамское поведение журналиста говорит о его невоспитанности, необразованности и неуважительном отношении к великому событию мирового уровня — Олимпийским играм, — подчеркнул Лебедев.

Депутат также отметил корректную реакцию Медведева на провокацию и сказал, что именно спокойно и нужно реагировать на такие ситуации.

Ранее в среду чилийский журналист спросил у Медведева, есть ли на российских спортсменах клеймо мошенников на этой Олимпиаде. На что теннисист не стал отвечать и призвал удалить этого журналиста с Олимпийских игр.

Медведев вышел в четвертьфинал олимпийского турнира в Токио, победив итальянца Фабио Фоньини.