В Госдуме отреагировали на призыв украинских теннисистов по поводу россиян

Депутат Госдумы, член комитета Госдумы по физической культуре Дмитрий Свищев отреагировал на предложение украинских теннисистов провести опрос для российских коллег и в случае «неправильного» ответа отстранить их. Свищев считает, что отстранять надо самих украинцев. Слова депутата приводит Metaratings.ru.

Это чистейшая спекуляция. Посредством спорта данные представители пытаются добиться экономического и политического результата... За такое подстрекательство этих украинских теннисисток надо отстранить из турниров, WTA, ATP и ITF просто обязаны на такое отреагировать, — сказал Свищев.

Он добавил, что эти предложения об опросах — заказуха и делается это с подачи политических лидеров тех стран, чьи спортсмены такими вещами занимаются.

В среду, 20 апреля украинская теннисистка Марта Костюк и ряд других её коллег-соотечественников выступили с предложением ведущим теннисным организациям WTA, ATP и ITF провести опрос среди российских и белорусских спортсменов об их отношении к Владимиру Путину, Александру Лукашенко и спецоперации на Украине. В случае если хотя бы один из ответов будет положительным, предлагается отстранять игроков от соревнований.

Также 20 апреля руководство Уимблдона приняло решение не допускать представителей России и Белоруссии к участию в турнире.