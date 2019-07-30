https://static.news.ru/photo/f841f394-b38a-11e9-8ed7-fa163e074e61_660.jpg Новак Джокович Фото: Stephen Lock/ZUMAPRESS.comGlobal Look Press

Посвящённый первой ракетке мира сербскому теннисисту Новаку Джоковичу музей планируют открыть в 2020 году в Белграде.

В следующем году мы откроем музей в центре Белграда, потому что есть огромный интерес со стороны наших граждан и иностранных туристов, особенно китайцев. Он страшно популярен в Китае, — заявил телеканалу РТС отец теннисиста Срджан Джокович.

32-летний Джокович — один из самых титулованных теннисистов в истории. В июле этого года он в выиграл очередной Уимблдон. Для спортсмена эта победа стала пятой в профессиональной карьере на Уимблдоне. Всего это уже 16-й титул на турнирах «Большого шлема».