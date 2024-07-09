В Англии ненавидят славян? Как россиян и Джоковича гнобят на Уимблдоне

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Новак Джокович

Уимблдон-2024 подходит к развязке. 9 июля станут известны полуфиналисты турнира. Сербский теннисист Новак Джокович раскритиковал фанатов за их поведение на трибунах и обвинил их в неуважении. В 2022 году теннисистов из РФ отстранили от турнира. Как организаторы Уимблдона и английская публика относятся к россиянам и сербам — в материале NEWS.ru.

Почему Джокович конфликтует с болельщиками на Уимблдоне

Джокович в седьмой раз подряд вышел в четвертьфинал Уимблдонского турнира. В последнем матче серб легко одолел Хольгера Руне. Датчанин пытался использовать разные тактики — агрессивно вести розыгрыши и плавно играть в центр корта. Ни то, ни другое не помогло.

После поединка Джокович поприветствовал тех зрителей, которые проявили к нему уважение. Остальным он саркастически пожелал удачи.

«Всем людям, которые проявили уважение, спасибо, я ценю это. Всем тем, кто решил проявить неуважение к игроку, в данном случае ко мне, — доброй ночи, доброй ночи», — отметил Новак.

Сербу не понравилось, что часть фанатов настойчиво выкрикивала фамилию Руне, что было похоже на уханье. Интервьюер попытался объяснить поведение болельщиков, но Джокович ему не поверил.

«Я это не принимаю, я в туре уже 20 лет, я знаю все эти трюки. Я сосредотачиваюсь на людях, которые проявляют уважение и заплатили за билеты, чтобы прийти и посмотреть матч. Я играл в гораздо более враждебной среде, поверьте мне. Вы не сможете меня задеть», — закончил теннисист.

За Джоковича на Уимблдоне никогда не болели, несмотря на то, что он побеждал в Лондоне семь раз. Любимцем публики всегда был Роджер Федерер, действующий рекордсмен турнира по количеству титулов (восемь). Серб и швейцарец трижды играли в финале, во всех матчах публика громко поддерживала Роджера, но он всякий раз проигрывал.

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press Новак Джокович

Как россиянка расстроила первую ракетку мира

Накануне на турнире завершила выступление возлюбленная первой ракетки мира Янника Синнера россиянка Анна Калинская. Она снялась во втором сете матча против Елены Рыбакиной из-за травмы запястья. Итальянец присутствовал на матче своей девушки и выглядел сильно расстроенным.

Журналисты заметили на пресс-конференции, что в этом году Калинская выиграла семь матчей из девяти против топ-10 лучших теннисисток мира, поэтому она имела все шансы на победу в поединке с соперницей из Казахстана.

«Сейчас я расстроена, и мне очень грустно. Наверное, это мой любимый турнир. Но я человек и не могу полностью контролировать свой организм. Приходится смириться, просто принять происходящее, восстанавливаться и стараться предостеречь себя от подобного в будущем», — сказала россиянка на пресс-конференции.

Фото: IMAGO/imago-images.de/Global Look Press Анна Калинская

Россиян не пустили на Уимблдон-2022

Два года назад отечественные теннисисты не смогли принять участие в матчах на Уимблдоне из-за запрета организаторов. В ответ на это решение Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) лишили турнир рейтинговых очков. Тогда на Уимблдоне победили Рыбакина и Джокович.

В ATP назвали отстранение россиян и белорусов несправедливым, посчитав, оно создает опасный прецедент. В WTA заявили, что это решение является дискриминацией по национальному признаку и противоречит правилам турнира.

«ATP решительно осуждает действия РФ на Украине и остается солидарной с миллионами людей, которых затронули военные действия. Тем не менее мы считаем решение Уимблдона исключить игроков из России и Белоруссии несправедливым, оно может создать разрушительный прецедент для тенниса. Дискриминация по национальному признаку также является нарушением нашего соглашения с Уимблдоном, в котором говорится, что участие игроков основывается исключительно на рейтинге ATP», — сообщила пресс-служба ATP.

В 2023-м россияне выступили на Уимблдоне, но им пришлось подписать декларацию о нейтралитете. Спортсменам было запрещено поддерживать специальную военную операции России на Украине и получать финансирование от государства. Сейчас для теннисистов из РФ действуют те же правила.

«Теннисисты из России и Белоруссии для участия в турнире в прошлом году должны были подписать декларацию о нейтралитете. В этом году действуют такие же договоренности», — сообщили ТАСС в пресс-службе.

Фото: Shaun Brooks/Keystone Press Agency/Global Look Press Елена Рыбакина

Шарапова — единственная россиянка, выигравшая Уимблдон

Россияне ежегодно участвуют в Уимблдонском турнире, но выигрывали его только один раз. В 2004 году 17-летняя Мария Шарапова сенсационно обыграла в финале лидера мирового тенниса Серену Уильямс.

За два года до этого россиянка выступала на юниорском турнире, где впервые попала в одно помещение с американкой. Шарапова вспоминала тот момент и чувства, которые ее охватили.

«Ее выход был максимально драматичным: с высоко поднятой головой, расправленными плечами, во всем чемпионском блеске. Люди начали вставать из-за столов. Я хотела встать, но мое тело буквально мне не позволило. Я будто прилипла к своему стулу, глядя на Серену из толпы с единственной мыслью: „Я тебя достану“», — сказала теннисистка.

Перед финальным матчем у Шараповой заболело горло. Но россиянка забыла о простуде, когда вышла на матч. Для нее это был первый финал Большого шлема. Серена не смогла выиграть Уимблдон в третий раз подряд.

«Уильямс выглядит на корте почти высокомерно и немного отстраненно, как будто смотрит на тебя с большой высоты. Я узнала этот вид, потому что сама выгляжу точно так же», — заявила Шарапова после победы.

Фото: Global Look Press Мария Шарапова, 2004 год

Как Шарапову проигнорировали на столетие турнира

Столетие Уимблдонского турнира отмечали в июле 2022 года, когда россияне не принимали участие в соревнованиях из-за отстранения. На торжество не позвали Шарапову. При этом на праздновании присутствовали Федерер, Джокович, Рафаэль Надаль, Билли Джин Кинг и многие другие теннисисты.

В Сети предположили, что это произошло из-за дискриминации по национальному признаку. Участники церемонии должны были подать руку принцессе Уэльской Кейт Миддлтон, покровительнице Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.

Его представители уточнили, что среди однократных победителей Уимблдона приглашения рассылались лишь тем, кто уже был на месте или кому не нужно было далеко ехать. Кроме Шараповой, торжество пропустили Андре Агасси, Пит Сампрас, Серена Уильямс и Штеффи Граф. Россиянки также не оказалось в праздничном видеоролике, который был выпущен специально к столетию турнира.

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