Умный парень из Москвы: как в России появилась теннисная суперзвезда

В ночь на понедельник, 16 августа, теннисист Даниил Медведев выиграл очередной крупный титул в карьере — «Мастерс» в Торонто. В полуфинале и финале он обыграл двух американцев, чей суммарный рост составляет 420 сантиметров. Джон Изнер и Райли Опелка могут с помощью подачи создать проблемы кому угодно, только не нынешнему Медведеву. Как этот прорыв случился и что делает Даниила таким прекрасным игроком — расскажет NEWS.ru.

Вообще успехи Дани уже давно не удивляют. Впервые он поехал вверх два года назад, когда выиграл два «Мастерса» подряд — в Цинциннати и Шанхае, а также дошёл до финала US Open, где проиграл Рафаэлю Надалю. С тех пор Медведев топ-уровень поддерживал и даже смог добраться до второй строчки мирового рейтинга, где россиян не было с 2001 года. Марат Сафин был последним, кто забирался так высоко.

Но особенно хорош Даниил именно на жёстком покрытии, где проводится большая часть турниров в году. Титул в Торонто стал для него 12-м в карьере, из которых 11 он выиграл именно на харде. С каждым годом Даниил играет всё лучше и лучше, что не может не вселять тонны оптимизма перед Открытым чемпионатом США (US Open), который начнётся 30 августа.

Ключ к таким успехам Даниила — в двух вещах. Во-первых, его уникальный стиль. Можно вполне серьёзно сказать, что он привнёс в теннис кое-что новое, чего никто никогда не делал: это передвижение вдоль задней линии. Он единственный, кто по ходу розыгрыша может отойти к фону несколько раз, затем войти в корт, а потом вернуться к фону и оттуда забить. Даниил постоянно меняют позицию, но удары, все как один, ложатся очень глубоко. Регулярно атаковать и пробивать навылет, стоя в 10 метрах за задней линией, могут всего два теннисиста: Медведев и Надаль. Но Рафа — только с сильной стороны (левой), а Даня — с обеих.

Даниил Медведев Chris Young/Global Look Press

Неслучайно Медведева называют Осьминогом — он высоченный (198 см) с супердлинными конечностями. Даниил покрывает корт лучше, чем любой теннисист на планете. Пожалуй, лучше, чем даже Джокович. Возможно, Новак всё ещё превосходит Даннила в психологической устойчивости и игре слёта, но на задней линии это сейчас два равных игрока. Как минимум.

Второй ключ к успехам Медведева — его интеллект. Он очень умный и целеустремлённый парень. Когда слушаешь его рассуждения об игре и жизни, то понимаешь: он здесь не просто так. Даниил пришёл в теннис чтобы побеждать, и он знает, как это сделать. Он понимает как разбить игру любого оппонента. Медведев — самый серьёзный из игроков нового поколения, в личной жизни — в том числе. Он в детстве шахматами занимался, что ему точно помогает на корте.

Путешествует Даниил с женой Дарьей, с которой встречается уже очень много лет. Поженились они три года назад. Она тоже играла в теннис до 18 лет, поэтому хорошо понимает игру. Она не из тех, кто будет пытаться вытащить мужа на шоппинг вечером перед завтрашним матчем. Как говорит Даниил, «я зарабатываю, а она помогает мне зарабатывать больше».

Карьера Медведева развивается поступательно уже много лет, но это было бы невозможно без родителей. Они переехали во Францию, когда Дане было около 10 лет, потратив на это огромную сумму денег. Они вложили в сына всё, что смогли, создали ему идеальные условия для роста: две тренировки в день (в 7:30 утра и после обеда и дневного сна), полное погружение в теннис, ничего не отвлекает.

Серьёзное отношение к делу проявляется во всём: с Даниилом работает спортивный психолог, тренер по физподготовке, тренер по теннису — Жиль Сервара, под руководством которого он перешёл в профи. Большая работа целой команды начиная с самого детства Даниила и полная поддержка на всех этапах — без этого ничего бы не получилось.

А сейчас Медведев — второй в мире, уверенно движется к тому, чтобы стать первым. До этого ещё далековато, но если концовку сезона Даня проведёт так же ударно, как концовку прошлого, а Джокович провалится в Штатах и Азии, всё может быть. Если не в этом году, так в следующем. Даниилу 25 лет, он на девять лет младше Новака, рано или поздно смена караула должна будет произойти.