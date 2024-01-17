Умерла жена теннисиста Михаила Южного

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Скончалась Юлия Южная, жена российского теннисиста Михаила Южного, сообщает «Матч ТВ». Это случилось еще на прошлой неделе, в Дубае, информацию подтвердил сам спортсмен. Причина смерти, по словам журналистки Синди Шмерлер, первой сообщившей о потере, — продолжительная болезнь.

Да, это действительно так, — ответил спортсмен на вопрос о смерти супруги.

Михаил и Юлия поженились в 2008 году, у пары двое сыновей и дочь. В 2018 году теннисист закончил профессиональную карьеру и стал тренером. Сейчас Южному 41 год, столько же было его жене.

В активе Михаила Южного 10 титулов на турнирах ATP в одиночном разряде и девять — в парном. Наивысшая его позиция в рейтинге — восьмая, ее он занимал в 2008 году. В 2002 году Южный принес сборной России победу в Кубке Дэвиса, которая стала первой в истории российской команды.

16 января бывший главный тренер сборной команды России по легкой атлетике Валерий Куличенко ушел из жизни в возрасте 84 лет после продолжительной болезни. Он начал тренерскую карьеру в 1961 году. Через девять лет он стал работать в сборной Советского Союза по легкой атлетике. Куличенко подготовил таких олимпийских чемпионов, как Ольга Минеева, Валентина Егорова, Надежда Олизаренко и Елена Романова. В качестве главного тренера руководил сборной РФ на Олимпиадах 1996, 2000 и 2004 годов.