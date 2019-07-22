Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде, бывший теннисист и тренер Питер Макнамара скончался в возрасте 64 лет в доме на юге Германии.
Причиной смерти стал рак простаты, сообщает АР.
Макнамара известен не только как теннисист в парном разряде. Он также дважды выходил в полуфинал Открытого чемпионата Австралии, играл в четвертьфиналах «Уимблдона» и Открытого чемпионата Франции, занимал седьмую строчку Ассоциации теннисистов-профессионалов.
По завершении карьеры он был наставником Григора Димитрова (Болгария) и Мэттью Эбдена (Австралия).
В обновлённой версии чемпионской гонки Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) от 22 июля российский спортсмен Карен Хачанов опустился на одну строчку, заняв 25-ю позицию. В его активе 965 очков, писал News.ru.