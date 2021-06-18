Умер теннисный комментатор Боровский

Фото: unsplash.com

Михаил Потапов NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

20-кратный победитель турниров Большого шлема испанский теннисист Рафаэль Надаль отказался от участия в Уимблдоне и на Олимпийских играх в Токио летом 2021 года. Об этом Рафа сообщил на своей странице в Twitter.

По словам Надаля, принять это решение было непросто. Однако спортсмен считает, что его организму необходимо восстановиться. Две недели перерыва между соревнованиями «Ролан Гаррос» и в Уимблдоне не позволят организму восстановиться...