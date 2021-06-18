Умер теннисный комментатор Боровский

Ушёл из жизни теннисный комментатор Борис Боровский, известный по многолетней работе на Eurosport. Об этом сообщает «Чемпионат.com».
Ему было 82 года. О причинах смерти
Боровский выступал за сборную СССР по теннису, в 1956 году выиграл золотую медаль на первой Спартакиаде народов Советского Союза.
С конца 1950-х он работал комментатором на радио, позже — на телевидении. С 1998 года комментировал теннис на телеканале Eurosport.
5 апреля умер известный комментатор бокса Владимир Гендлин. 3 марта ушёл из жизни футбольный и хоккейный комментатор Юрий Розанов.