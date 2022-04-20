Украинский теннисист поддержал отстранение россиян от Уимблдона

Фото: Juergen Hasenkopf via www.imago-/www.imago-images.de/Global Look Press

Бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова в день своего 35-летия заявила, что ждёт ребёнка. Об этом она сообщила в Instagram (деятельность в России запрещена). Свою беременность она назвала «драгоценными начинаниями».

Многократная победительница турниров Большого шлема разместила фотографию с пляжа, по которой можно судить о заметно увеличившемся животе. Драгоценное начало. Поедание праздничного торта на двоих всегда было моей специализацией, — говорится...