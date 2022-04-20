Украинский теннисист поддержал отстранение россиян от Уимблдона
Украинский теннисист Долгополов поддержал отстранение россиян от Уимблдона
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
13:37, 20 апреля 2022
Фото: Juergen Hasenkopf via www.imago-/www.imago-images.de/Global Look Press
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Украинский теннисист Александр Долгополов заявил, что организаторы Уимблдона покажут правильный пример всему теннисному миру, отстранив россиян от турнира. На странице в Twitter он отметил, что спортсмены из РФ несут ответственность за действия своей страны. Ранее New York Times сообщил, что руководство Уимблдона приняло решение не допускать представителей России и Белоруссии к участию в соревновании.
Уимблдон планирует поступить правильно, как уже сделали во многих других видах спорта, и показать пример правильных решений теннисному миру. Это надо остановить. И да, россияне несут ответственность за действия своей страны, армии и лидеров, которых они выбирают на протяжении 20 лет, — написал Долгополов.
Ранее в пресс-службе Федерации тенниса РФ (ФТР) назвали появившиеся в зарубежных СМИ сообщения об отстранении российских теннисистов от Уимблдона слухами. В ФТР отметили, что если решение об отстранении теннисистов будет принято, организация рассмотрит вопрос о подаче апелляции.