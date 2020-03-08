Украинка Элина Свитолина стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходил в мексиканском городе Монтеррей.
В финальном матче украинская спортсменка обыграла чешку Марию Боузкову со счётом 7:5, 4:6, 6:4. Встреча продолжалась 3 часа и 1 минуту. Призовой фонд турнира составил $275 тысяч.
Ранее россиянин Андрей Рублёв обыграл представителя Сербии Филипа Краиновича в 1/8 турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Дубае (ОАЭ) со счётом 7:6 (7:3), 6:0, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен