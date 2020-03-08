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Организаторы престижного теннисного турнира в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) приняли решение отменить соревнования из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Мы очень разочарованы тем, что турнир не состоится, но здоровье и безопасность местного сообщества, болельщиков, игроков и всех, кто связан с этим событием, имеет первостепенное значение, — цитирует пресс-служба директора...