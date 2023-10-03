Украинка Цуренко призвала WTA разъяснить особенности нейтрального статуса

Фото: Rob Prange/Keystone Press Agency/Global Look Press

Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко потребовала от Женской теннисной ассоциации (WTA) объяснить особенности нейтрального статуса, в котором российские и белорусские теннисисты выступают на международных турнирах. По словам спортсменки, которые приводит издание «Большой теннис Украины», ее страна уже 1,5 года находится в противостоянии с WTA.

В большинстве случаев нас не слышат, нас не хотят слышать. Это для меня очень удивительно. Особенно то, что касается флагов. <...> Им реально не удавалось полностью убрать флаги, потому что они были и на турнирах, и на церемониях жеребьевки. <...> На самом деле было бы хорошо, если бы они прояснили особенности этого статуса, в котором находятся так называемые нейтральные атлеты, — заявила Цуренко.

Теннисистка пожаловалась, что с некоторых пор у нее просто «перестали спрашивать о событиях на Украине». Цуренко выразила недовольство тем, что на Уимблдоне у нее «просто не было ни одной пресс-конференции». Спортсменка призналась, что у нее есть ощущение, будто в теннисе «пытаются как можно больше замалчивать эту тему».

По словам Цуренко, она прилагает максимум усилий, чтобы продолжать борьбу и «прояснить все вопросы». Она не стала раскрывать детали, объяснив, что не может обсуждать их из-за «конфиденциальной политики». Она добавила, что уже не раз обсуждалось «использование флагов, популяризация игроков, страниц в соцсетях», но эти дискуссии ни к чему не привели.

10 сентября российский теннисист Даниил Медведев проиграл сербу Новаку Джоковичу в финале Открытого чемпионата США. По итогам матча россиянин уступил сопернику со счетом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.