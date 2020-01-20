Американка Винус Уильямс проиграла 15-летней соотечественнице Кори Гауфф в первом круге теннисного турнира Australian Open.
Семикратная чемпионка турниров Большого шлема уступила в двух сетах со счётом 6:7, 3:6.
Во втором круге Гауфф сыграет с румынкой Сораной Кирстей.
Ранее Гауфф обыграла 39-летнюю Винус Уильямс в первом круге Уимблдонского турнира — 2019.
Ранее сообщалось, что россиянка Анна Калинская вышла в основную сетку Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), писал NEWS.ru.
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