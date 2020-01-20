https://static.news.ru/photo/679d2508-3b65-11ea-8223-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peter Dovgan via www.imago-image/www.imago-images.de/Global Look Press

Американка Винус Уильямс проиграла 15-летней соотечественнице Кори Гауфф в первом круге теннисного турнира Australian Open.

Семикратная чемпионка турниров Большого шлема уступила в двух сетах со счётом 6:7, 3:6.

Во втором круге Гауфф сыграет с румынкой Сораной Кирстей.

Ранее Гауфф обыграла 39-летнюю Винус Уильямс в первом круге Уимблдонского турнира — 2019.

Ранее сообщалось, что россиянка Анна Калинская вышла в основную сетку Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), писал NEWS.ru.