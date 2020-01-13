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Российский теннисист Даниил Медведев поднялся на одну позицию в обновлённом списке Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Теперь, 23-летний спортсмен занимает четвёртую строчку в рейтинге. В активе россиянина 5960 очков.

Тройка лидеров осталась неизменной: на первом месте находится испанец Рафаэль Надаль (10 235), на второй позиции расположился Новак Джокович из Сербии (9720), а тройку сильнейших замкнул представитель Швейцарии Роджер Федерер (6590).

Другой российский теннисист Карен Хачанов стал 16-м (1995), а 22-летний Андрей Рублёв поднялся на пять строчек и расположился на 18-м месте с 1799 очками.

Россиянин Андрей Рублёв в финальном матче обыграл француза Корентена Муте и стал победителем турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дохе, писал NEWS.ru.