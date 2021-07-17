Тренер олимпийской сборной России сдал «подозрительный» тест на коронавирус

Тренер сборной России по теннису Игорь Куницын сдал «подозрительный» тест на коронавирус в Токио. Эту информацию глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил ТАСС.

По словам Тарпищева, Игорю Куницыну пришлось делать повторный тест по прилёте в Токио на Олимпийские игры, так как первый тест вызвал подозрения. Пока Куницын сдавал повторный тест, остальные члены команды его ждали.

И хотя второе тестирование заняло время, у нас не было никакого напряга, что сидим, потеем. Время ожидания прошло довольно быстро, — сказал Тарпищев.

Олимпиада-2020 в Токио была перенесена на год из-за пандемии коронавируса, Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что организационный комитет Олимпийских игр в Токио сообщил о первом положительном тесте на коронавирус у одного из иностранных атлетов.