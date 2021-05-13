Тренер избил 18-летнюю теннисистку ракеткой

Тренер в спортивном клубе «Локомотив» избил 18-летнюю теннисистку Елену Малых ракеткой. Об этом сообщает телеграм-канал 112.
Отмечается, что на занятиях тренер по теннису без причины нанёс несколько ударов ракеткой. Затем наставник забрал у спортсменки вещи и мобильный телефон на общую сумму в 67 тысяч рублей. Малых написала заявление в полицию.
Позже стало известно, что женщину, которая избила спортсменку, зовут Марина Марьенко. Она заслуженный тренер России по теннису. С Малых она работает уже девять лет, и ранее случаев избиения с её стороны не было.
В апреле испанская теннисистка Карла Суарес-Наварро победила рак и подробно рассказала об этом.