Тренер избил 18-летнюю теннисистку ракеткой

https://static.news.ru/photo/cbcd3790-b49d-11eb-8e91-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Тренер в спортивном клубе «Локомотив» избил 18-летнюю теннисистку Елену Малых ракеткой. Об этом сообщает телеграм-канал 112.



Отмечается, что на занятиях тренер по теннису без причины нанёс несколько ударов ракеткой. Затем наставник забрал у спортсменки вещи и мобильный телефон на общую сумму в 67 тысяч рублей. Малых написала заявление в полицию.

Позже стало известно, что женщину, которая избила спортсменку, зовут Марина Марьенко. Она заслуженный тренер России по теннису. С Малых она работает уже девять лет, и ранее случаев избиения с её стороны не было.

В апреле испанская теннисистка Карла Суарес-Наварро победила рак и подробно рассказала об этом.